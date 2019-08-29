بطريرك الكاثوليك يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة رأس السنة الهجرية

أرسل البطريرك الانبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة رأس السنة الهجرية:

وجاء فى نصها

"يسرني أن أتقدم إليكم بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية وباسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر بخالص التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية، أعاده الله علينا وعلى كل وطننا الحبيب مصر، ووطننا العربي، بكل خير وسلام ورقي. ونطلب من الله أن يحفظكم لخير الوطن ويعينكم، ويحفظ مصرنا الحبيب وشعبها سالما".

كما أرسل برقيات تهنئة إلى كلا من: رئيس الوزراء ووزير الأوقاف وشيخ الأزهر ولعديد من الوزراء.



