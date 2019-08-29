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بتحس بدوخه بعد الأكل؟.. عدة أسباب للشعور بالدوار أبرزها الحساسية الغذائية

الخميس، 29 أغسطس 2019 08:30 م
بتحس بدوخه بعد الأكل؟.. عدة أسباب للشعور بالدوار أبرزها الحساسية الغذائية الدوخة - صورة ارشيفية
كتبت هند عادل

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يشعر الكثير من الأشخاص من الدوار قبل الأكل نتيجة لانخفاض نسبة الجلوكوز في الدم مما يزيد من الشعور بالإرهاق، خاصة إذا مر وقت طويل منذ آخر وجبة،ولكن هناك أشخاص أيضا يشعرون  بالدوخة بعد الأكل وهى حاله  أقل شيوعًا، والسبب بعض الحالات الطبية والحساسية الغذائية التى قد تؤدي إلى الدوار بعد تناول الوجبة الغذائية.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday" هناك عدة عوامل يمكن أن تسبب الدوار بعد تناول الطعام وهى:

ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الأكل هو السبب في أن الأشخاص الذين يشعرون بالدوار قبل الأكل غالبا ما يشعرون بتحسن بعد ذلك، فعندما ينخفض ​​معدل السكر في الدم بعد الوجبة ويسبب الدوخة بعد الأكل  يسميها الأطباء بانخفاض السكر في الدم التفاعلي .

أيضا الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم هم أكثر عرضة لحدوث الدوخة بعد الكل  لأن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب تصلب وانسداد في الشرايين، هذه التغييرات تزيد من صعوبة تدفق الدم إلى المخ عندما يتدفق أيضًا إلى الجهاز الهضمي، فانخفاض تدفق الدم إلى الدماغ يمكن أن يؤدي إلى الدوار.

كبار السن والأشخاص المصابون بمرض الشلل الرعاش والذين يعانون من اضطرابات الجهاز العصبي أكثر عرضة لضعف ضغط الدم بعد الأكل.

في كثير من الحالات ، قد يساعد علاج ارتفاع ضغط الدم من خلال  شرب المزيد من الماء قبل الوجبات وتناول وجبات أكثر تواتراً ولكن أصغر قد يحسن الأعراض أيضًا.

قد تسبب الحساسية الغذائية أيضا لبعض الأشخاص فى الشعور بالدوار أيضا بعض الأدوية والكافيين بالشعور بالدوار بعد الوجبة الغذائية.

الوقوف بعد الجلوس قد يؤدى إلى الشعور بالدوخه المفاجئة، بعض الأشخاص  يعانون من انخفاض مفاجئ في ضغط الدم عندما يقف عندما يحدث هذا فإن المشكلة ليست في الوجبة بحد ذاتها  بل في التحول المفاجئ من الجلوس إلى وضع الوقوف.

بعض الأسباب المحتملة أيضا لتلك الحالة هى :
 

- اضطرابات الجهاز العصبي.

- الجفاف.

- انخفاض سكر الدم.

- مشاكل القلب التي تجعل من الصعب على القلب ضخ ما يكفي من الدم عندما يقف الشخص.

- الأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

- الحمل.

- التعرض المفرط للحرارة.

- انسداد الأوعية الدموية.

- الانيميا.

 


الدوخه

اسباب الدوخه

الدوخه بعد الاكل

اعراض الدوخه

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