انهيار منزل مهجور من 3 طوابق دون خسائر فى الأرواح بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، انهيار منزل مهجور من السكان مكون من 3 طوابق فى قرية أصفون، وذلك دون خسائر فى الأرواح أو مصابين من الأهالي، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، إخطاراً يفيد بانهيار منزل مبنى بالطوب اللبن ومكون من 3 طوابق خال من السكان منذ سنوات فى قرية أصفون، ولم يسفر الحادث عن مصابين أو خسائر فى الأرواح لكون المنزل مهجور منذ سنوات، وتبين أنه مملوك لـ"تقادم.ح.أ"، وجارى رفع أنقاض المنزل بالكامل من قبل معدات المجلس، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.