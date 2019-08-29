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"انطلاق المهرجان الدولى للتصوير "إكسبوجر 2019" 19 سبتمبر بالشارقة

الخميس، 29 أغسطس 2019 01:33 م
"انطلاق المهرجان الدولى للتصوير "إكسبوجر 2019" 19 سبتمبر بالشارقة المهرجان الدولى للتصوير - صورة أرشيفية
محمد عبد المجيد

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تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان الدولى للتصوير "إكسبوجر" فى 19 سبتمبر المقبل، وتتواصل على مدار أربعة أيام فى مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة نخبة من المصورين العرب والعالميين يعرضون أعمالهم فى معارض فردية وجماعية ويقدمون سلسلة من ورش العمل والجلسات الحوارية والتدريبية.
 
و وفقا لوكالة الأنباء الاإماراتية "وام"، يتناول المهرجان هذا العام حزمة من الموضوعات التى تترجم رسالته فى نشر الوعى بالقضايا الإنسانية، وتؤكد قوة الصورة على تغيير الأحداث ونقلها وسرد تفاصيلها إلى جانب تعزيز تأثيرها فى الكشف عن جماليات الحياة، ولحظاتها العابرة واليومية، حيث يروى بالصور سيرة شعوب وبلدان ويعبر بالعدسات نحو البرارى والغابات والأدغال فى الوقت الذى يسجل ذاكرة الحروب والأزمات التى مرت بها بعض البلدان حول العالم.
 
ويستعرض المهرجان أربعة محاور رئيسية، هى "صور روعة المغامرة" التى أراد لها المهرجان أن تكون فضاء رحبا يأخذ الزوار فى رحلة نحو أجمل المغامرات التى وثقتها عدسات كاميرات المصورين، وتظهر التفاصيل التى عايشوها خلال جولاتهم فى المدن التى تعانى النزاعات والحروب، وفى رحلاتهم نحو الغابات والصحارى والأنهار فى سرد بصرى متقن وتوثيق لأهم المواقف التى تعرضوا لها والظروف التى مروا بها خلال أسفارهم.
 
 
وفى محور "صور عمق المشاعر" يقدم المهرجان، مجموعة من الصور التى ترصد لحظات نادرة من عمق المشاعر الإنسانية المختلفة، وتوثيق لحظات مؤثرة للحيوانات فى بيئتها للتذكير بأهمية حماية الطبيعة والحفاظ على تنوعها.
 
ويتناول "إكسبوجر" قدرة الصورة على الاندماج مع غيرها من الفنون البصرية وتسجيل جماليتها عبر محور "صور سحر الفن"، الذى يقدم حرفية المهارة الإنسانية فى العمارة والرسم والنحت والتلوين.
 
أما محور "صور واقع الحياة"، فهو تجسيد لتفاصيل الحياة اليومية، حيث يسجل مواقف من نبض الشارع وتفاصيل من الأماكن العامة تكشف علاقة الإنسان بالمكان وصور تجلياته وتفاعله فى محيطه الاجتماعى.
 
ويشكل "إكسبوجر" منصة متكاملة لفن التصوير فى المنطقة ويتضمن مجموعة من المعارض الخارجية تحتضنها إمارة الشارقة ودبى، وتنطلق فى 10 سبتمبر ويستقطب هذا الحدث الرائد نخبة من المصورين العالميين وخبراء صناعة التصوير، ويمنح عشاق التصوير فرصة مثالية للقاء كبار المصورين المحترفين واكتساب خبرات ومهارات تقنية جديدة فى كيفية التعامل مع الكاميرا.
 

مهرجان اكسبوجر

الامارات

دبى

اكسبو

مهرجان التصوير

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