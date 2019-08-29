انتحار طالب بجامعة المنصورة لمعاناته من مرض نفسى

الدقهلية – سارة الباز

أقدم طالب بكلية الحقوق بجامعة المنصورة على الانتحار شنقا فى مصحة نفسية بسبب معاناته من مرض نفسى دفعه لمحاولة الانتحار أكثر من مرة حتى لقى حتفه فى محاولته الأخيرة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمديرية ومأمور مركز طلخا يفيد بورود بلاغ من "حمدي.م.ع"، 63 عاما، عامل، ومقيم بشارع الشيخة عائشة بدائرة قسم أول المنصورة، بإخطاره من أحد مستشفيات الصحة النفسية الخاصة بطلخا والمحجوز بها نجله البالغ من العمر 21 عامًا، طالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق بجامعة المنصورة يفيد بوفاته وذلك بانتحاره شنقا، وأنه بالاتفاق مع إدارة المستشفى قام بنقل جثته إلى منزل الأسرة، وأوضح أن نجله كان يعالج نفسيا بالمستشفى، وحاول الانتحار أكثر من مرة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى وفاته، أو يشتبه جنائيًا فى وفاته.

وبسؤال كل من "عماد.ح.م"، 49 عامًا، مدير المستشفى ومقيم ببندر طلخا، و"محمد.ح.ش"، 36 عاما، مشرف بالمستشفى، و"أحمد.ر.أ"، 23 عاما، عامل بالمستشفى، ويقيمون بكفر الطويلة بدائرة المركز، أكدوا أنهم فوجئوا عند دخولهم غرفة الطالب بقيامه بشنق نفسه باستخدام ملاية سرير مربوطة بنافذة حديدية علوية بالغرفة المحجوز بها بمفرده.

وتحرر محضر بتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.