انتحار أمين شرطة مفصول عن العمل فى المنيا

المنيا - فريق المحافظات

انتحر أمين شرطة داخل مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس بسبب تناوله قرص غلة سام، وذلك في ظروف غامضة، وتبيّن أنه مفصول من الخدمة، وتكثف إدارة البحث الجنائى بالمنيا من جهودها لكشف الظروف والملابسات.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بوصول "ا-ص" 39 عاما، أمين شرطة، جثة هامدة، إلى المستشفى العام؛ نتيجة تناوله قرص غله سام.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأفادت تحريات أوليه إلي عدم وجود شبهة جنائية، كما تبيّن أن الشرطي المنتحر مفصول عن العمل فى شهر مايو الماضى، وجري إخطار النيابة العامة للتصرف والتحقيق والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.