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اليوم.. بدء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية

الخميس، 29 أغسطس 2019 04:00 ص
اليوم.. بدء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

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كشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لـ"اليوم السابع"، أن أعمال تصحيح امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية تبدأ اليوم الخميس 29 أغسطس فى 4 مراكز، وصلت إليها أوراق الأسئلة، وتستمر حتى الأسبوع المقبل بحد أدنى خمسة أيام، ليجرى بعدها إعلان نتيجة الدور الثانى وإرسالها إلى جامعة الأزهر من أجل بداية المرحلة الثانية من تسجيل رغبات الالتحاق بكليات جامعة الأزهر تمهيدًا لإعلان تنسيق القبول بكليات الجامعة لعام 2019-2020.
 

وكان قد أنهى طلاب الثانوية الأزهرية دور ثان امتحاناتهم يوم الاثنين الماضى 26 أغسطس، وبلغت نسبة النجاح بالقسم الأدبى للدور الأول 41.78%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات فى هذا القسم 85867، حضر منهم 80181، وبلغ عدد الناجحين منهم 33496، أما القسم العلمى فجاءت 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات فى هذا القسم 46835، حضر منهم 35672، وبلغ عدد الناجحين 24251.


على خليل

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

مشيخة الازهر

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