اليوم.. أخر موعد لتقديم خريجى الجامعات بأكاديمية الشرطة

كتب محمود عبد الراضي

تختتم أكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، تلقى طلبات خريجى الجامعات للالتحاق بالأكاديمية، حيث يعد اليوم أخر موعد للتقديم.



واشترطت أكاديمية الشرطة فى الطلاب الراغبين للالتحاق بها لهذا العام من خريجى الجامعات، ألا يزيد السن وقت التقديم للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين عن 28 سنة للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير و35 سنة للحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها.