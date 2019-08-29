سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 12:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الين يرتفع مع تلاشى شهية المخاطرة والاسترلينى هش

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:19 ص
الين يرتفع مع تلاشى شهية المخاطرة والاسترلينى هش الين اليابانى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صعد الين اليوم الخميس، متجها لتسجيل أكبر زيادة شهرية له منذ مايو مع استمرار العزوف عن المخاطرة في ظل تشكك المستثمرين في احتمال تحقيق تقدم في وقت قريب فيما يتعلق بالحرب التجارية.
 
وقالت إستر ماريا رايخلت، محللة الصرف الأجنبي في كومرتس بنك "مازال المستثمرون قلقين إزاء الحرب التجارية ولا يوجد تفاؤل يذكر بأننا سنرى تقدما كبيرا في المفاوضات".
 
وارتفع الين 0.2% إلى 105.83 ين للدولار. ومن المنتظر أن يسجل زيادة 2.5% على مدار الشهر، مما يجعله متجها لتحقيق أكبر زيادة شهرية في ثلاثة أشهر.
 
وظلت الأنظار مسلطة على الجنيه الاسترليني بعدما أدى اعتزام رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان إلى تنامي فرص الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
 
وتراجعت العملة البريطانية ربعا % إلى 1.2183 دولار، لتقترب من أدنى مستوى لشهر يناير 2017 المسجل عند أقل من 1.2015 دولار.
 
وتراجع السعر الفوري لليوان في الصين قليلا، مواصلا خسائه للجلسة الحادية عشرة على التوالي، لكن تحديد سعر قطع أقوى من المتوقع من البنك المركزي ساعد في منع مزيد من الخسائر، ومقابل سلة من العملات، ظل مؤشر الدولار ثابتا عند حوالي 98.190.
 
وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.3 % إلى 0.6318 دولار أمريكي بعد تسجيله أقل مستوى منذ سبتمبر  2015 عند 0.6311 دولار.

الين اليابانى

الحرب التجارية

العملة البريطانية

الاتحاد الاوروبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

"الأعلى للإعلام" يشترط حفظ مقدمى البرامج الدينية لآيات القرآن الكريم

"الأعلى للإعلام" يشترط حفظ مقدمى البرامج الدينية لآيات القرآن الكريم

رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

السيسى يوافق على منحة أفريقية بـ4 ملايين يورو لدعم ريادة الأعمال

السيسى يوافق على منحة أفريقية بـ4 ملايين يورو لدعم ريادة الأعمال

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية

السيسي يتفق مع "موسيفيني" على دعم المسار التنموي لدول حوض النيل

السيسي يتفق مع "موسيفيني" على دعم المسار التنموي لدول حوض النيل

القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسياً من أسر الجيش المصرى

القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسياً من أسر الجيش المصرى

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.1% بمستهل التعاملات

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.1% بمستهل التعاملات

السيسى يوافق على إلغاء تأشيرات بين مصر وأذربيجان لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

السيسى يوافق على إلغاء تأشيرات بين مصر وأذربيجان لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

بسام راضى: الرئيس السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة

بسام راضى: الرئيس السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة