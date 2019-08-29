الولايات المتحدة تجرى تعديلات جديدة بشأن منح الجنسية للمواليد الجدد بالخارج

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قررت الإدارة الأمريكية إجراء تعديلات جديدة بشأن المواليد، تنص على عدم منح الجنسية الأمريكية بشكل آلي لمن يولد لأفراد الجيش أو العاملين بأجهزة الحكومة الفيدرالية الأمريكية أثناء تواجدهم خارج البلاد.

وذكر راديو صوت أمريكا في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية أن إدارة الهجرة والجنسية الأمريكية أصدرت تعميما نص على ضرورة تقدم أفراد القوات المسلحة الأمريكية أو العاملين بأجهزة الحكومة الفيدرالية بالخارج بطلب رسمي للحصول على الجنسية الأمريكية لأبنائهم المولودين بالخارج، وعدم منحهم الجنسية بشكل آلي، كما هو مطبق في الوقت الراهن.

ومن المنتظر أن تطبق هذه التعديلات الجديدة بشأن منح الجنسية للمولودين بالخارج اعتبارا من 29 أكتوبر القادم.

تجدر الإشارة إلى أن النظام المطبق حاليا ينص على اعتبار الأطفال المولودين بالخارج للقوات الأمريكية أو العاملين في أجهزتها بالخارج "مقيمين بشكل قانوني" داخل الأراضي الأمريكية على أن ُيمنح الوالدين شهادة تفيد بأحقية هؤلاء الأبناء في الحصول على الجنسية الأمريكية بشكل آلي.