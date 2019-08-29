الهجن المصرية تحقق 3 مراكز جديدة فى سباق ولى العهد بالسعودية

رسالة الطائف - محمد حسين

حققت الهجن المصرية 3 مراكز متقدمة فى أشواط اليوم فى سباق ولى العهد محمد بن سلمان للهجن بالسعودية .

وكانت الهجن المصرية شاركت اليوم فى أشواط السباق التى تجري على مضمار ميدان الطائف وتمكنت من تحقيق مركز ضمن الخمس مراكز اولى فى الشوط السابع ، كما حققت الهجن المصرية مركزين من بين حمسة فى الشوط الثامن .

وكانت الهجن المصرية حققت المراكز الأولى فى شوط المارثون الثلاثاء الماضى وخصص الاتحاد السعودى للهجن المنظم لفعاليات السباق المرحلة الأولى

من السباق للأشواط التنشيطية بمجموع 218 شوطا مخصصة لجميع الفئات العمرية والمرحلة الثانية لأشواط المارثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بمجموع 48 شوطًا، فالأشواط الختامية للمهرجان 173 شوطًا وتستمر المرحلة النهائية حتى يوم الجمعة 14 سبتمبر المقبل .