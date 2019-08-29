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الهجرة تصطحب أبناء المصريين فى الخارج فى زيارة للمحميات الطبيعية بالفيوم

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:51 ص
الهجرة تصطحب أبناء المصريين فى الخارج فى زيارة للمحميات الطبيعية بالفيوم بحيرة قارون بالفيوم
كتب محمود راغب

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تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اليوم الخميس، زيارة لمحافظة الفيوم، لوفد أبناء الجيل الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج، وذلك ضمن فعاليات الملتقى السابع عشر لأبناء الجيل الثانى والثالث من المصريين بالخارج.

وتأتى الزيارة فى إطار فعاليات الملتقى السابع عشر لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين فى الخارج خلال قضاء إجازتهم في أرض الوطن، والذى تنظمة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمشاركة 50 من الشباب من سن 18 إلى 35 عاما، وذلك في إطار دور الوزارة لتعزيز الانتماء والولاء لشباب مصر بالخارج وربطهم بالوطن والتوعية بأدوار المؤسسات الوطنية.

وتضمن الملتقى عددا من الفعاليات تأتي بالتعاون والتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية وكذلك الشباب والرياضة والبيئة، ومنها زيارة مقر قيادة قوات الصاعقة المصرية، ومدينة الجلالة الجديدة، بالإضافة إلى زيارة أكاديمية الشرطة فضلا عن زيارة محميات طبيعية في محافظة الفيوم.

كانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد جددت دعوتها للشباب المصري من الجيلين الثاني والثالث المتواجدين في مصر خلال تلك الفترة لقضاء الإجازة الصيفية برفقة أسرهم، للمشاركة في هذا الملتقى لما يحتويه من فعاليات متنوعة تهدف إلى تعميق الوعي الوطني لهؤلاء الشباب.

و يعد هذا الملتقى الجزء الثاني من مبادرة (فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك)، والتى أطلقت العام الماضي خلال الإجازة الصيفية بمشاركة المقيمين في الخارج أثناء قضاء إجازتهم في مصر، كما سبق أن نظمت وزارة الهجرة 15 دورة للأمن القومي بعنوان "جذورنا" لشباب المصريين من كافة بلدان العالم، بالإضافة إلى تنظيمها سنويا لمعسكر للأطفال من سن 8 إلى 16 وذلك بالتعاون مع شركة متخصصة.


الهجره

وزاره الهجره

شباب المصريين فى الخارج

معسكر أبناء المصريين فى الخارج

شباب الجيلين الثانى والثالث

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