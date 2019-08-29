"الهجرة" تختتم الملتقى الـ 17 لأبناء الجيل الثانى والثالث من المصريين بالخارج

اختتمت اليوم الخميس فعاليات الملتقى السابع عشر، الذى تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثانى والثالث من نحو 20 دولة، بالتعاون مع إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وكذلك وزارة والبيئة.

اشتملت فعاليات اليوم الأخير على زيارة لمحافظة الفيوم، بمشاركة 50 من الشباب من سن 18 إلى 35 عاما، وذلك فى إطار دور الوزارة لتعزيز الانتماء والولاء لشباب مصر بالخارج وربطهم بالوطن وزيارة المناطق السياحية التى تزخر بها مصر.

من ناحيتها، أعربت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن عميق شكرها للمشاركين والمنسقين من مختلف الوزارات، الذين ساهموا فى إنجاح البرنامج، وقدموا التسهيلات الكبيرة للشباب من شرح لمعالم مصر وتاريخها وحضارتها، وكذلك المشاركة فى تنظيم الزيارات والفعاليات.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تولى اهتماما كبيراً لشباب المصريين بالخارج، مضيفًا أن ملتقيات الجيل الثانى والثالث نجحت فى ربطهم بالوطن، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على التعاون مع وزارة الهجرة، وستعملان معا على إضافة أنشطة رياضية للملتقيات، بما يزيد من التفاعل بين الشباب.

فيما أعرب الشباب عن انبهارهم بالجمال الخلاب الموجود فى الفيوم، من كثبان رملية وعيون طبيعية وحياه نباتية مختلفة وحيوانات متنوعة وكذلك الحفريات البحرية، وكذلك بمحمية وادى الريان التى تضم أنواعا كثيرة من الحيوانات البرية والطيور.

وتضمنت فعاليات اليوم أيضًا العديد من الرياضات منها التزحلق على الرمال، وركوب الخيال، وجولة فى البحيرات التى تتميز بها محافظة الفيوم، وذلك على وقع الأغانى الوطنية التى ابتهج بها الشباب وتفاعلوا معها.

وجدير بالذكر أن هذا الملتقى شمل عددا من الفعاليات بالتعاون والتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية وكذلك الشباب والرياضة والبيئة، ومنها زيارة مقر قيادة قوات الصاعقة المصرية، ومدينة الجلالة الجديدة، بالإضافة إلى زيارة أكاديمية الشرطة فضلا عن زيارة محميات طبيعية فى محافظة الفيوم.

كانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد جددت دعوتها للشباب المصرى من الجيلين الثانى والثالث المتواجدين فى مصر خلال تلك الفترة لقضاء الإجازة الصيفية برفقة أسرهم، للمشاركة فى هذا الملتقى لما يحتويه من فعاليات متنوعة تهدف إلى تعميق الوعى الوطنى لهؤلاء الشباب.

ويعد الملتقى هو الجزء الثانى من مبادرة "فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك" والتى أطلقت العام الماضى خلال الإجازة الصيفية بمشاركة المقيمين فى الخارج أثناء قضاء إجازتهم فى مصر، كما سبق أن نظمت وزارة الهجرة 15 دورة للأمن القومى بعنوان "جذورنا" لشباب المصريين من كافة بلدان العالم، بالإضافة إلى تنظيمها سنويا لمعسكر للأطفال من سن 8 إلى 16، وذلك بالتعاون مع شركة متخصصة.