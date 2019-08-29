النيابة تصرح بدفن جثة فنى كهرباء توفى عقب إصابته بصاعق كهربائى ببولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن فنى كهرباء لقى مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهربائى، أثناء أداء عمله بإحدى الشركات ببولاق الدكرور.

واستمعت النيابة لأقوال مسؤولي الشركة، وعدد من العاملين حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص، نتيجة إصابته بصعق كهربائى.

بإجراء التحريات، تبين أن الضحية يدعى " عادل.س.ع" فنى كهرباء بإحدى الشركات، أثناء إصلاحه عطل كهربائى بالشركة، أصيب بصعق مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.