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المفوضية الأوروبية تمدد إجراءات الإغراق على واردات دراجات الصين

الخميس، 29 أغسطس 2019 04:02 م
المفوضية الأوروبية تمدد إجراءات الإغراق على واردات دراجات الصين دراجات
وكالات

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أعلنت المفوضیة الأوروبیة، الیوم، الخمیس، تمدید إجراءات مكافحة إغراق الأسواق المطبقة على واردات الدراجات القادمة من الصین، لمدة خمس سنوات أخرى.

وذكرت المفوضیة في بیان صحفي، أن الدراجات المستوردة من إندونیسیا ومالیزیا، وسریلانكا وتونس وكمبودیا وباكستان والفلبین، مشمولة أیضا بهذه الإجراءات.

وأضافت أن التحقیقات السابقة توصلت إلى أن الدراجات الصینیة كانت تمر بهذه الدول لإعادة تصدیرها غلى الاتحاد الأوروبي.

وفرض الاتحاد الأوروبي تدابیر مكافحة إغراق الأسواق على الدراجات في عام 1993 وتم تمدیدها عدة مرات منذ ذلك الحین حیث تصل رسوم مكافحة الاغراق الى نسبة 5ر48 %.

وینتج مصنعو الدراجات في الاتحاد الاوروبي أكثر من 11 ملیون دراجة عبر 22 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي كل عام ویوفرون 100 الف وظیفة مباشرة وغیر مباشرة.

 


المفوضیة الأوروبیة

مكافحة إغراق الأسواق

الدراجات

الصین

الدراجات الصینیة

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