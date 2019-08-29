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المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجرى حشيش بالعاشر من رمضان

الخميس، 29 أغسطس 2019 09:50 ص
المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجرى حشيش بالعاشر من رمضان المستشار سامي عبد الحليم غنيم رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية - فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، تاجرين قطع غيار سيارات، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50000 جنيه، لقيامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود تفاصيل القضية رقم 3883 لسنة 2019، جنايات قسم شرطة أول العاشر من رمضان، ليوم 28 مارس 2019، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، بضبط كلً من: "محمد م ح إ" 35 سنة، تاجر قطع غيار سيارات، مقيم ببورسعيد، و"محمد أ م ع ص" 32 سنة، تاجر قطع غيار سيارات، مقيم بمدينة السلام، بحوزتهما قطع من مخدر الحشيش بقصد الإتجار، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما لمحكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.


الشرقية

جنايات الزقازيق

العاشر من رمضان

مخدرات

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