المشدد 3 سنوات لتاجر هيروين بالعاشر من رمضان

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاطلا، بالسجن المشدد 3 سنوات، لقيامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود تفاصيل القضية رقم 4327 لسنة 2019، جنايات قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، ليوم 27 أبريل 2019، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بتمكن النقيب محمد أشرف خشنية، معاون مباحث قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، من ضبط "فريد م ر م" 46 سنة، عاطل، مقيم برفح بشمال سيناء، بحوزته لفافة من مخدر "الهيروين" وسلاح غير مششخن "بندقية خرطوش"، وطلقة لذات العيار، بقصد الإتجار، وبالعرض على النيابة العامة إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.