المتهمون بسرقة المساكن بالسلام يعترفون: "نفذنا 5 وقائع بأسلوب كسر الباب"

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة السلام، لأقوال 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل بالسلام.

واعترف المتهمون بارتكاب 5 حوادث سرقة المساكن، بأسلوب "كسر الباب"، بعد مراقبة الشقق التى يقع عليها الاختيار، والتأكد من خلوها من السكان.

كانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، مفادها أن كل من "ك،. ع. ع"،18 سنة عامل خردة، و" ب. ع. ر"، 17 سنة، عامل خردة و،" م. س. ع"، 16 سنة،عاطل، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب ( كسر الباب ).

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، وتمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات والمعلومات أيدوها واعترفوا بارتكاب وقائع سرقة المساكن بذات الأسلوب.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.