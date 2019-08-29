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"المالية": لا صحة لتعيين الدكتور هشام الحموى نائبًا للوزير للسياسات الضريبية

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:00 م
"المالية": لا صحة لتعيين الدكتور هشام الحموى نائبًا للوزير للسياسات الضريبية وزارة المالية
كتب : أحمد يعقوب

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أكدت وزارة المالية، أن ما نُشر حول السير في إجراءات تعيين الدكتور محمد هشام الحموى نائبًا لوزير المالية للسياسات الضريبية، عارٍ تمامًا من الصحة، موضحة أن هناك نائبين لوزير المالية هما:  أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة. 
 
وأوضح بيان لوزارة المالية، أنه سيتم تعيين رامى محمد مستشارًا لوزير المالية للسياسات الضريبية، وياسر تيمور مستشارًا لوزارة المالية لتطوير مشروعات الضرائب، واللواء وليد عبدالله مستشارًا لوزير المالية لتكنولوجيا المعلومات لمصلحة الضرائب، ومصلحة الخدمات الحكومية؛ بما يُسهم فى تحديث إدارة المنظومة الضريبية. 
 
وأهابت الوزارة بممثلى وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما ينشرونه، واستيقاء المعلومات من مصادرها المختصة.

وزارة المالية

الماليه

ضرائب

هشام الحموى

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