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لتدريب الشباب بالقرى والنجوع

القوى العاملة: تطوير 38 مركزًا للتدريب بالمحافظات و13 وحدة متنقلة

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:33 م
القوى العاملة: تطوير 38 مركزًا للتدريب بالمحافظات و13 وحدة متنقلة وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلنت وزارة القوى العاملة،  أنه فى إطار إطلاق 2019 عاما للتدريب على مستوى الوزارة ومديرياتها بالمحافظات، يجرى حاليا التركيز على الانتهاء من تطوير وتجهيز ورفع كفاءة واستكمال الأعمال الإنشائية فى 38 مركزًا ثابتًا بالمديريات، فضلًا عن تطوير 13 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرى والنجوع.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتى فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا، وذلك للتدريب على المهن والحرف المطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجى من أجل التشغيل بتوفير وظائف لائقة لرفع شأن المواطن المصرى، فضلا عن تأهيل المدربين ليكونوا قادرين على تدريب الشباب لتعلم الحرف المختلفة للتدريب من أجل التشغيل، وريادة الأعمال لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها الجسر الذى ينطلق منه الاقتصاد المصرى.

وأكدت أن الوزارة تقدم الدعم الكامل لهذه المشروعات بجانب جهاز تنمية المشروعات والمحافظات من خلال برنامج مشروعك، ولا تدخر أي جهة في توفير وتذليل كافة الصعاب كى نسهم جميعًا في تقليل نسب البطالة.

وفى هذا السياق تلقت وزارة القوي العاملة تقريراً من  أحمد القللى وكيل الوزارة مدير مديريه القوى العاملة بالدقهلية بالخطة التدريبية للعام التدريبي 2019/ 2020 ، مشيرا إلي أن المديرية تعتزم تنفيذ 24 دورة تدريبيه للشباب بمراكز التدريب التابعة للمديرية بمراكز المحافظة فى كل من السنبلاوين، واجا، وميت غمر، والمنزلة .

وأوضح وكيل الوزارة بالدقهلية، أن التدريب يتم من خلال 33 ورشه تدريب بالمراكز المشار إليها ، مشيرا إلي أن  الدورات تتم على مهن وحرف التبريد، والتكيف، وصيانه الكمبيوتر، وتفصيل الملابس، ولحام المعادن، وتشغيل الماكينات، والكهرباء، وميكانيكا السيارات، والنجارة، وصيانه الأجهزة المنزلية وصيانه الدش والمحمول والتركيبات الكهربائية والأعمال الصحية ، فضلا عن  دورات تدريبية على حرف ومهن محدده من خلال وحده التدريب الحديثة  المتنقلة .


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