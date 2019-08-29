القبض على عاطل لسرقته "توك توك" بالإكراه فى التبين

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عاطل أثناء محاولته سرقة توكتوك كرها عن قائده بالتبين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا بأنه أثناء مرور قوة أمنية لوحدة مباحث قسم شرطة التبين، بقيادة الرائد محمد البكرى رئيس المباحث، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم إستغاث بهم سائق مركبة توك توك- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان وقرر بأنه اثناء سيره أمام محطة مترو حلوان بدائرة قسم شرطة حلوان مستقلاً مركبة "التوك توك"ملكه إستوقفه أحد الأشخاص بدعوى توصيله لمنطقة كفر العلو بدائرة القسم، وفور وصولهما لمحل الواقعة استولى منه على مركبة "التوك توك" كرهاً عنه تحت تهديد سلاح أبيض"كتر" كان بحوزته ولاذ بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهم تم ضبطه وتبين أنه عاطل- مقيم بدائرة القسم حال إستقلاله مركبة "التوك توك" المستولى عليها، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.