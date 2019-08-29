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القبض على طبيب لقيامه بتهشيم زجاج سيارات أسفل منزله بالشرقية

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:32 م
القبض على طبيب لقيامه بتهشيم زجاج سيارات أسفل منزله بالشرقية اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية – فتحية الديب

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القى ضباط مركز شرطة ههيا بالشرقية، القبض على طبيب، على خليفة إتهامه بتهشيم زجاج سيارات محامى وطبيب أسفل منزله، وتم إحالته إلى النيابة العامة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث ههيا، بالقبض علي الدكتور" ع س" إستشارى وطبيب بمستشفى ههيا العام، وذلك علي خلفية البلاغ المقدم ضده من أحمد مهدى محامي، ومن طبيب أخر، لقيامه بتكسير زجاج سيارتهما أثناء تواجهما أسفل عقاره، وإتهمه مقدم البلاغ الأول بأنه تسبب فى حدوث تلفيات فى سيارته وأنها ليست المرة الأولى التى يقوم فيها بتهشيم زجاج أي سيارة يتم وضعها أسفل عقار.

توجهت قوة من مباحث هههيا وقامت بضبطه لعرضه علي النيابة العامة فى البلاغ المقدم ضده، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 14863 جنح المركز لسنة 2019.

 


الشرقية

مركز شرطة ههيا

تهشيم زجاج السيارات

طبيب

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