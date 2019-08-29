القبض على شخص بحوزته أدوية مجهولة المصدر فى منطقة النزهة

كتب عبد الرحمن سيد - محمد أبو عوض

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بحوزته كمية من الأقراص والعقاقير مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بأنه أثناء مرور قوة تابعة للإدارة العامة لمباحث القاهرة بالمرور بدائرة قسم شرطة النزهة، بملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط مندوب توصيل وبحوزته حقيبة رياضية بداخلها (كمية من الأقراص والعقاقير والأعشاب "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها" + مبلغ مالى) .

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات وترويجها لصالح صاحب مخزن أدوية "جارى تحديده وضبطه" والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.