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القائم بأعمال سفير الهند: حجم التجارة مع مصر ارتفع إلى 4.5 مليار دولار

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:33 م
القائم بأعمال سفير الهند: حجم التجارة مع مصر ارتفع إلى 4.5 مليار دولار
كتبت – هناء أبو العز.. تصوير – سامى وهيب

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قال فينوود بهايد  القائم بأعمال سفير الهند بالقاهرة،  إن حجم التبادل التجارى بين مصر والهند، فى تزايد مستمر، مشيرًا إلى أن حجم التجارة بين البلدين عام 2017  وصل إلى 3.67 مليار دولار ، والعام الماضى وصل 4.5 مليار دولار، متوقعًا الزيادة خلال الفترة المقبلة، مع تنوع السلع والمنتجات الجديدة التى تنتجها البلدين، بعيدًا عن السلع التقليدية، بما يعزز عملية التوسع فى الأسواق وزيادة حجم التجارة خلال السنوات المقبلة.
 
القائم بأعمال سفير الهند بالقاهرة (1)
 
ولفت بهايد فى تصريحات صحفية، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات لعدد كبير من الشركات ورجال الأعمال الهندى ، لبحث سبل الاستثمار فى مصر الاقتصادية الهندية إلى مصر، وخاصة من قطاعات السيارات و المواد الغذائية، مشيرًا إلى حرص رجال الأعمال الهنود،  على عقد لقاءات مع نظرائهم فى مصر بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين.
 
 القائم بأعمال سفير الهند بالقاهرة (2)
 
وأشار إلى  الشركات الهندية تنمو فى مصر سواء فى حجم الاستثمار أو تنوعه، لافتًا إلى أن رجال الأعمال ينظرون للسوق المصري على أنه سوق محتمل للاستثمار، مع فرص الأمان، وعوامل الجذب الموجودة.
 
وأشار القائم بأعمال سفير الهند بالقاهرة، إلى  إقبال السائحين الهنود على زيارة مصر،  خلال العام الماضي والذين بلغ عددهم أكثر من 126 ألف سائح،  مشيراً إلى أن من أبرز المعالم المفضلة لدى السائحين هي الأماكن الثقافية، والتراثية، التى تعبر عن حضارة مصر وتاريخها.
 
وأكد بهايد، وجود تعاون قوى مع مصر فى مختلف المجالات، وأهمها مكافحة الإرهاب، حيث هناك آلية تعاون مشتركة للتعامل مع ذلك.
 
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القائم بأعمال سفير الهند بالقاهرة

الهند

العلاقات بين مصر والهند

مكافحة الارهاب

حجم التجارة مع الهند

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