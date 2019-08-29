العثور على سائق مقتول داخل مسكنه بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، جهودهم لكشف ملابسات العثور علي سائق متوفي داخل مسكنه، صباح اليوم، بعزبة الشيخ سعد مركز بلبيس، حيث تبين وجود شبئهة جنائية في وفاته، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بوصول بلاغ من الأهالي بعزبة الشيخ سعد دائرة المركز، عن عثورهم على "سعداوي س أ ج" 59 سنة سائق بالمعاش، جثة هامدة داخل منزله.

وانتقل مأمور المركز، وبصحبته الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث المركز، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، بإشراف العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، وجاري مناقشة أسرة المجني عليه، حيث تبين وجود شبهة جنائية في وفاته، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.