العثور على جثة طفل حديث الولادة أمام أحد المساجد بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

عثر عدد من الأهالى بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، على جثة لطفل حديث الولادة، أمام أحد المساجد بمدينة العاشر من رمضان، وقام الأهالى بإخطار الأجهزة الأمنية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، من فرقة العاشر من رمضان، بالعثور على جثة لطفل حديث الولادة أمام أحد المساجد، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة.

يذكر أن هذه هى المرة الثانية خلا شهر عثر فيها أهالى العاشر من رمضان على طفل حديث الولادة أمام أحد المساجد بالمجاورة 39، وتم إخطار الأجهزة الأمنية.