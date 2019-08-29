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الصحة تنتهى من خطة تطوير الوحدات الصحية فى 5 محافظات استعداد للتأمين الصحى

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:42 م
الصحة تنتهى من خطة تطوير الوحدات الصحية فى 5 محافظات استعداد للتأمين الصحى التأمين الصحى
كتب وليد عبد السلام

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انتهت وزارة الصحة والسكان، من الخطة التنفيذية لتطويرالوحدات والمراكز الصحية فى 5 محافظات، وهى السويس والإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة والتى ينتفع بها ما يقرب من 3 ملايين مواطن .

وقالت وزارة الصحة والسكان: "سيتم تطوير الوحدات الصحية بأعلى درجات التجهيزات وتوفير القوى البشرية بها لتقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية والعلاجية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل" .

يشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة لها العديد من المميزات من ضمنها تقديم أعلى درجات التميز فى الخدمة وعدم تحمل أى مبالغ مالية إضافية واختيار مقدم الخدمة وتقليل الانفاق الشخصى على الصحة .

 


التأمين الصحى

5 محافظات

الوحدات الصحية

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