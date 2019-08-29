الصحة تحذر من 6 تشغيلات لمضاد حيوى لعلاج الجهاز التنفسى

حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، فى منشورها رقم 34 لعام 2019 من 6 تشغيلات من المستحضر الدوائى مضاد حيوى "azatribact 200 mg susp" والمستخدم فى حالات التهاب الجهاز التنفسى لدى الأطفال والرضع .

وأوضحت الإدارة فى منشورها، أن التشغيلات التى تم ضبطها وتحريزها تحمل أرقام "190314A- 190315A-190212A- 190311A-190312A»"، حيث أنها غير مطابقة حيث التحليل الكيميائى.

وشدد المنشور الموجه لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات ضبط وتحريز تلك التشغيلات بموجب محاضر رسمية، مع تجميد الأرصدة، وارتجاع ما تم بيعه من المخازن الصيدليات، مع إبلاغ الإدارة بالأرصدة اللتى تم ضبطها فى محاضر رسمية .