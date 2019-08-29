الصحة تجتمع مع محافظ الإسماعيلية وتلتقى بالسيدات لتعريفهن بمنظومة التأمين الصحى

عقد وفدا من وزارة الصحة والسكان ومحافظ الإسماعيلية، اللواء حمدى عثمان، اجتماعًا بديوان عام محافظة الإسماعيلية ظهر اليوم، وذلك بعد جولة تفقدية بمستشفى الإسماعيلية العام، للوقوف على أعمال تشغيل وتطوير عدد من المنشآت الطبية بالمحافظة ضمن الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأكد وفد وزارة الصحة خلال الاجتماع أهمية مشاركة القطاع الخاص بشكل فاعل، في الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وناقش مع المحافظ وقيادات الوزارة أعمال التطوير والإنشاءات ومراجعة تصاميم الوحدات ومراكز الحضانات والرعاية المركزة والنساء والأطفال ومراكز تدريب الفرق الطبية لتقديم أفضل خدمة صحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

كما اجتمع الوفد داخل مبنى المحافظة بعدد من رموز سيدات الإسماعيلية صاحبات الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى لتعريفهن بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وبدء تطبيقها فى محافظة الإسماعيلية ضمن المرحلة الأولى.

وأوضح الوفد للسيدات أن المنظومة الجديدة ستغير مفهوم تقديم الرعاية الصحية في مصر، حيث أنها تنطلق بالتوازي مع عدد من المبادرات الرئاسية تحت شعار "100 مليون صحة" مثل حملة دعم صحة المرأة، ومبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلبة المدارس.

ومن جانبه أشاد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية بنجاح مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، ووعد بتوفير كل الدعم لإنجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.