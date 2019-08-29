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السيسى فى جلسة حوار الأعمال بالتيكاد: أفريقيا الأكثر جذبا للاستثمارات

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:26 ص
السيسى فى جلسة حوار الأعمال بالتيكاد: أفريقيا الأكثر جذبا للاستثمارات الرئيس عبدالفتاح السيسى
كتب - أحمد سامح

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسى،  أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسى لتوفير فرص العمل الدائمة وزيادة مستوى الضخ، كما يسهم فى تزايد النمو الاقتصادى على المدى الطويل.

وأكد السيسى، تمتلك القارة الأفريقية العديد من الموارد الطبيعية والبشرية، فضلا عن موقعها المتميز الذى يسهم فى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية من قبل شركاء التنمية.

 

 

وأضاف السيسى خلال كلمته بافتتاح جلسة حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص بمؤتمر التيكاد، فى إطار حرص الدول الافريقية على تحقيق التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص من خلال تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من تلك المؤسسات من مختلف دول العالم للاستثمار فى إفريقيا، قامت دول الاتحاد الافريقى بصياغة أهداف أجندة التنمية 2063، والتى أصبحت مرجعا لكافة الدول الأفريقية، كما تم إطلاق المرحلة التنفيذية بمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، خلال أعمال القمة الاستثنائية الثانية عشر بالاتحاد الأفريقى، باعتبارها أحد أهم مشروعات التكامل الافريقى، ومن المنتظر أن يكون لإطلاقها مردود تجارى واستثمارى كبير لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لشعوبنا فى افريقيا، حيث تضم هذه المنطقة ما يقرب من 1.2 مليار نسمة ، وناتج محلى إجمالى يقدر بـ3.4 تريليون دولار، الأمر الذى يجعل أفريقيا أكثر المناطق جذبا للاستثمارات.


عبدالفتاح السيسى

تيكاد

اليابان

القطاع الخاص

افريقيا

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