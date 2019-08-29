السيسى: القطاع الخاص محرك رئيسى لتوفير فرص العمل وتزايد النمو الاقتصادى

كتب محسن البديوى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن هناك علاقة وطيدة بين القطاعين العام والخاص، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة لشعوبنا.



وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمته خلال الجلسة الثالثة بمؤتمر طوكيو، بعنوان "حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص"، أن تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية يتطلب إيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص كقاطرة للنمو، جنبًا إلى جنب للدور الداعم للدولة كمحفز للنشاط الاقتصادى.



وواصل: "أود التنويه للدور الحيوى للقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة تؤهله للقيام بدور فعال فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعد القطاع الخاص المحرك الرئيس لتوفير فرص العمل الدائمة بما يسهم للخروج من دائرة الفقر، وتزايد النمو الاقتصادى على المدى الطويل".