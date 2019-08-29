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السفير السعودى يشيد بدور التنمية المحلية فى حل مشكلات مستثمري المملكة بمصر

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:30 م
السفير السعودى يشيد بدور التنمية المحلية فى حل مشكلات مستثمري المملكة بمصر وزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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استقبل وزير التنمية المحلية السفير أسامة نقلى سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، لبحث دعم أوجه التعاون المشترك بين مصر والسعودية خاصة فى مجالات التنمية المحلية.

وأكد وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء أن العلاقات بين مصر والسعودية على مدار التاريخ قوية واستراتيجية على مستوى القيادتين والشعبين، معرباً عن مشاعر الود والأخوة التى يكنها شعب مصر للمملكة السعودية قيادة وحكومة وشعباً.

واستعرض الوزير خلال اللقاء الدور الذى تقوم به الوزارة فى التنسيق بين كافة الوزارات بالحكومة والمحافظات لتقديم خدمات مناسبة للمواطنين خاصة فى محافظات الصعيد، مؤكداً اهتمام رئيس الجمهورية بتحقيق التنمية فى هذه المحافظات وتحقيق طفرة واقعية وفتح أفاق جديدة تعمل على توفير فرص عمل للشباب.

وأشار الوزير إلى جهود الوزارة لتدريب العاملين بالمحافظات وتقديم الخدمات بصورة أفضل وأسرع، مؤكداً اهتمام الوزارة بتعظيم الإمكانيات والموارد المتاحة بالمحافظات والتوسع فى تطبيق اللامركزية ودعم أفاق الاستثمار بالمحافظات.

فيما أشاد سفير المملكة السعودية بموقف الوزارة فى حل مشكلات بعض المستثمرين السعوديين فى بعض المحافظات ، كما أشاد بماتم من مشروعات تنموية عملاقة فى جميع محافظات مصر وما حققه الاقتصاد المصرى من معدلات نمو ملحوظة خلال المرحلة الحالية مؤكداً أن الاشقاء فى السعودية ينظرون باعجاب لما يجرى على أرض مصر من تنمية ويتطلعون للمساهمة باستثماراتهم فى تحقيق مزيد من التعاون بين البلدين .
وأكد السفير أن العلاقات بين الدولتين الشقيقتين تمثل نموذجاً مثالياً للتعاون البناء بين الدول العربية وأن قوة مصر واستقرارها هو قوة واستقرار للدول العربية كلها باعتبارها ركيزة أساسية للأمة العربية.


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