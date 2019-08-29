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السفير السعودى لدى لبنان: المملكة تواصل دعمها لاستقرار بيروت

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:29 ص
السفير السعودى لدى لبنان: المملكة تواصل دعمها لاستقرار بيروت سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري "دعم المملكة المتواصل للبنان واستقراره"، وفقا لصحيفة الحياة اللندنية.

وكان السفير البخاري يرافقه مروان الصالح ممثل السفارة السعودية في لبنان، زار الوزير اللبنانى السابق عدنان القصّار وشقيقه عادل في مقرّ الإدارة العامة لمجموعة فرنسَبنك، حيث قدم لهما المباركة بعيد الأضحى بعد عودتهما من السفر.

وتم خلال اللقاء، البحث في واقع العلاقات الوديّة بين المملكة العربية السعودية ولبنان، وسبل تعزيز هذا التعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

وشدد القصّار على أهمية العلاقة السعودية – اللبنانية. مؤكداً أنها "متميّزة واستراتيجيّة".
 
كان استعرض رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، مع سفراء الدول العربية لدى لبنان، التطورات المتعلقة بالحادث الذى وقع فى ضاحية بيروت الجنوبية جراء سقوط طائرتين إسرائيليتين من دون طيار، ورؤية لبنان لما جرى.

سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري

السعودية

لبنان

وليد البخارى

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