السجن 5 سنوات لعاطل بتهمة الاستيلاء على متعلقات شخص تحت تهديد السلاح بسوهاج

تعود أحداث الواقعة الى عام 2018 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقى رئيس المباحث، بلاغا من المجنى عليه مفاده أنه سيره فى الطريق العام بدائرة مركز البلينا فوجىء بالمتهم يشهر السلاح الأبيض فى وجهه واستولى منه على نقوده ومتعلقاته الشخصية وفر هاربا، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات صحة أقول المجنى عليه، وتم اعداد كمين للمتهم والقبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.