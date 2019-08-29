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السجن 5 سنوات لعاطل بتهمة الاستيلاء على متعلقات شخص تحت تهديد السلاح بسوهاج

الخميس، 29 أغسطس 2019 03:42 م
السجن 5 سنوات لعاطل بتهمة الاستيلاء على متعلقات شخص تحت تهديد السلاح بسوهاج جنايات سوهاج - أرشيفية
سوهاج –عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "عبده.خ.ع"  29 سنة عاطل، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بسرقة المجنى عليه "أيمن .ي" بالإكراه وتحت تهديد السلاح فى الطريق العام بدائرة مركز البلينا   .

تعود أحداث الواقعة الى عام 2018 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقى رئيس المباحث، بلاغا من المجنى عليه مفاده أنه سيره فى الطريق العام بدائرة مركز البلينا فوجىء بالمتهم يشهر السلاح الأبيض فى وجهه واستولى منه على نقوده ومتعلقاته الشخصية وفر هاربا، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات صحة أقول المجنى عليه، وتم اعداد كمين للمتهم والقبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 

 

 

 


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البلينا

جنايات سوهاج

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