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السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة تجارة الحشيش فى الزاوية الحمراء

الخميس، 29 أغسطس 2019 04:45 م
السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة تجارة الحشيش فى الزاوية الحمراء محكمه_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات على عاطل، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالزاوية الحمراء.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم الزاوية الحمراء، معلومات تفيد بقيام "  سعيد.ك 33 سنة  " بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم الزاوية الحمراء مكانا له لترويج تجارته غير المشروعه، وبجمع التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة " كيلو من مخدر الحشيش "، وذلك أثناء استعداده لترويجها بالمنطقة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، التى احالته لمحكمة الجنايات، حتى صدر الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.

 

 


السجن المشدد

تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

الزاوية الحمراء

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