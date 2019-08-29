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الزراعة: 3 لجان متخصصة ترصد متبقيات المبيدات فى محاصيل الفاكهة

الخميس، 29 أغسطس 2019 08:04 م
الزراعة: 3 لجان متخصصة ترصد متبقيات المبيدات فى محاصيل الفاكهة أشجار الفاكهة
كتب عز النوبى

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واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الاراصى، ممثل فى عدة لجان، منها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، تنفيذ برنامجها التدريبى، لكيفية سحب العينات من محاصيل البستانية " الفاكهة "، للرصد والكشف عن متبقيات المبيدات بعدة محافظات، وعمل زيارات ميدانية لمحطات التعبئة للتعرف على كيفية سحب العينات وطرق السحب وكيفية التحليل.

وكشف تقرير لجنة المبيدات، إن الدورة التدريبية تستهدف الوقوف على تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة المختلفة حتى مرحلة الإنتاج لعدة محاصيل فاكهة، لتحديد حالة متبقيات المبيدات فى المحصولين لضمان الجودة للمنتج النهائى والكشف عن وجود أية مبيدات غير معتمدة فى متبقيات المبيدات فى المحاصيل الزراعية.

وأكد التقرير، أن البرنامج التدريبى يعتمد على مشاركة مهندسى البساتين ومكافحة الآفات وفقا للبرنامج التدريبى، والذى يتضمن تدريب المهندسين على طرق سحب العينات وتكوديها وإرسالها إلى المعامل المختصة، موضحا أن ذلك يستهدف معرفة نوع المبيدات المستخدمة وتأثيرها على المحصولين.

وتابع التقرير، أن البرنامج التدريبى يستهدف تقديم حزمة إرشادية من التوصيات الفنية للمزارعين باستخدام مبيدات ذات فعالية فى القضاء على الآفة أو المرض أو الحشرة وتكون مدة متبقيات المبيد بها لمدة أقل من مدة الحصاد، ويتم التدريب فى المعمل المركزى للمبيدات بإشراف الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات، ويتم التدريب بإشراف أساتذة المعمل ورؤساء الإدارات المركزية للآفات والبساتين، كما يستهدف البرنامج أيضا التعرف على عمليات غش وتهريب المبيدات أو إستخدام مبيدات محظورة أو مبيدات غير موصى باستخدامها على المحاصيل البستانية.

 

 


غش المبيدات

الافات الزراعية

المحاصيل البستانية

مكافحة الافات

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