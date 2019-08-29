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الزراعة تنفى وجود عجز شديد فى محصول البطاطس وارتفاع أسعارها

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:12 م
الزراعة تنفى وجود عجز شديد فى محصول البطاطس وارتفاع أسعارها
كتبت هند مختار

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نفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء تُفيد بوجود عجز شديد فى محصول البطاطس وارتفاع أسعارها بالأسواق نتيجة احتكار التجار كميات كبيرة من المحصول.

وأكدت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي عجز في محصول البطاطس بالأسواق أو ارتفاع أسعارها، مُشددةً على أن المخزون الاستراتيجي لمحصول البطاطس مُطمئن ويكفي احتياجات المواطنين لمدة 6 أشهر، بما يضمن ثبات واستقرار أسعار البطاطس بالأسواق، مُشيرةً إلى استعداد الوزارة بشكل تام لمواجهة أي عمليات احتكار لمحصول البطاطس أو نقصها بالأسواق، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأكدت الوزارة على اتخاذها العديد من الإجراءات، لمنع حدوث أي نقص في محصول البطاطس؛ من بينها منع احتكار التقاوى، والسماح  باستيراد كميات تقاوي بطاطس مناسبة، وتحفيز المزارعين لزيادة المساحة المزروعة من المحصول لزيادة كمية الإنتاج، مع تشديد الرقابة على عملية التخزين.


مخزون البطاطس

مجلس الوزراء

تقرير الشائعات

محصول البطاطس

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