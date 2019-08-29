"الزراعة" تكثف دوراتها التدريبة لبرنامج مطبقى المبيدات منعا للرش العشوائى

كتب عز النوبى

بدأت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة ، تكثيف دورتها التدريبة لبرنامج مطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات بمختلف المحافظات منعا للرش العشوائى، وللحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة.

وكانت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، انتهت من تأهيل وتدريب مايقرب 8000 من مطبقى المبيدات ضمن تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات، وتطبيقها فى المزارع والحقول، بمختلف المحافظات للقضاء على الرش العشوائى، وجارى العمل للوصول الى المستهدف.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، إن هناك برامج تدريبة مكثفة لتأهيل دفعات جديدة من برنامج مطبقى المبيدات بمختلف المحافظات ، موضحا أن البرنامج يهدف الى انتاج منتجات زراعية خالية من المتبقيات تضمن الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مؤكدا أن المستهدف للبرنامج توفير فرص عمل لـ50 ألف شاب على مستوى الجمهورية خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف رئيس لجنة المبيدات، أن البرنامج يهدف الى توجيه العاملين برش المبيدات بشكل صحيح وآمن على الصحة والبيئة، وتوفير فرص عمل لنشاط لم يكن موجودا بالسابق، لافتا إلى أن إدارة المبيدات بشكل صحيح استوجبت وقف غير المؤهلين للتطبيق بشكل صحيح وتجريم رش المبيدات بدون شهادة مزاولة المهنة.

فيما كشف تقرير لجنة المبيدات ،أن تنفيذ برنامج مطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات ينفذ تباعا فى مختلف المحافظات يهدف الى الحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة، مشيرا إلى أن مصر لديها ميزة نسبية فى إدارة منظومة تداول المبيدات، واعتمادا على النظم الحديثة فى الإدارة لدرء المخاطر، وإنتاج محاصيل ومنتجات زراعية آمنة لا تشكل تهديدا للصحة العامة أو البيئة.