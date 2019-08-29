الرياضة مش بس عضلات.. اعرفى تأثيرها على جمال بشرتك وشعرك

كتبت نهير عبد النبى

"تقوية العضلات وتحسين النفسية وحماية من الأمراض"هو ما تفعله ممارسة التمارين الرياضية يوميا على صحة جسمك الجسدية والنفسية، فالرياضة من أقوى وابسط الطرق التى ينصح بها دائما لتعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض.



رياضة

فضلا عن ذلك ذكر موقع playo العديد من الفوائد الجمالية للنساء لممارسة الرياضة ، حيث انها تحافظ على صحة ونضارة البشرة وتعزيز صحة الشعر وحمايته من التلف والتساقط، ومن ابرز الفوائد الجمالية لممارسة الرياضة هى:

1:المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية يوميا يعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايتها من شحوب الوجه والالتهاب.

2:تساعد على الوقاية من امراض الشيخوخة وخصوصا التجاعيد وعلامات التمدد.



رياضة

3: ممارسة التمارين الرياضية تعمل على تعزيز الدورة الدموية وانتاج تدفق الدم والاكسجين وطرد السموم من الجسم وبالتالى يحد من خطر الاصابة بحب الشباب والبقع الداكنة.

4:يعزز صحة الجهاز المناعى ويحد من خطر الاصابة بالأراض الجلدية والالتهابات.

5:ممارسة التمارين الرياضية تعمل على الحفاظ على صحة الشعر وحمايته من التلف والتساقط.