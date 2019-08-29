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الخشت مهنئا الطالبات الفائزات بالجوائز: بنات جامعة القاهرة يكتسحن المسابقات

الخميس، 29 أغسطس 2019 01:55 م
الخشت مهنئا الطالبات الفائزات بالجوائز: بنات جامعة القاهرة يكتسحن المسابقات جامعة القاهرة
وائل ربيعى

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تقدم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بالشكر والتهنئة لطالبات جامعة القاهرة الذى أطلق عليهن لقب "حاصدات الجوائز" والمنافسة بقوة في المسابقات العالمية، قائلا: "بناتي يكتسحن المسابقات العالمية وهذا ليس غريبا عليهن فبنات جامعة القاهرة كأولادها يتحلون بروح المثابرة والإصرار على تحقيق المعجزات ولا يعرفن معنى لكلمة مستحيل".

وقال الدكتور محمد الخشت: "مبروك لبسنت خليل الطالبة بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب، لحصولها على "لقب العالم" في مسابقة جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات على مستوى العالم، ومبروك لندى حافظ الطالبة بكلية طب قصر العيني، حصولها على الميدالية الذهبية في منافسات سلاح السيف للسيدات، بدورة الألعاب الافريقية بالمغرب، ومبروك لجيانا فاروق الطالبة بكلية الصيدلة، حصولها على الميدالية البرونزية في منافسات الكاراتية، بدورة الألعاب الافريقية بالمغرب".

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن وراء هؤلاء الطالبات جهدا كبيرا فى الإعداد والتجهيز لهذا المستوى العالمي من الأساتذة والمدربين والإداريين، والفضل الأول يعود بالطبع لأولياء الأمور على هذه التربية الرائعة، قائلا: "تغمرنى سعادة بالغة بممارسة طالبات جامعة القاهرة الأنشطة الرياضية؛ ودخول المنافسات والمسابقات العالمية؛ وحصولهن على ميداليات ذهبية وبرونزية وألقاب عالمية، توازيها سعادة بالغة بالتفوق العلمي على مستوى العالم في اللغات، والأهم هى سعادة رفع اسم مصر وجامعة القاهرة عاليًا في المحافل الدولية".


جامعة القاهرة

طالبات جامعة القاهرة

المسابقات العالمية

عثمان الخشت

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