الحلقة النهائية من برنامج "القاهرة تبتكر" لاختيار "مبتكر مصر الأول" الاثنين

وائل ربيعى

تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فعاليات الحلقة النهائية من برنامج المسابقات التليفزيوني "القاهرة تبتكر" في موسمه الثاني لاختيار "مبتكر مصر الأول"، يوم الاثنين المقبل بقاعة المنارة مركز المؤتمرات والمعارض الدولية، وسوف تُعرض الحلقة الأخيرة في اجواء من المنافسة القوية بين 6 مبتكرين لعرض ابتكارتهم أمام لجنه تحكيم من الخبراء والعلماء من الجامعات والمراكز البحثية في المجالات المختلفة، وسيعلن في نهاية الحلقة عن الفائز بلقب "مبتكر مصر الأول" هذا العام.

ويتم أيضا توزيع الجوائز المقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والتي تتجاوز مليون جنيه مصري، كما ستمنح الأكاديمية جوائز مالية قيمة للمتسابقين الذين وصلوا إلى المرحلة ما قبل النهائية وهم 11 مبتكر وذلك بالإضافة إلى الدعم الفني واللوجيستي، بحضور كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب، ووزير الإنتاج الحربى .

وستتبني الأكاديمية الابتكارات القائمة على أساس علمى سليم والتي لها جدوى اقتصادية إلى أن تصل إلى منتج من خلال عدة آليات مثل برنامج الحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال وغيرهم.