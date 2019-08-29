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الحكومة تكشف حقيقة ردم حوض الـ 1000 فدان ببحيرة مريوط لنقل سوق "الحضرة"

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:24 م
الحكومة تكشف حقيقة ردم حوض الـ 1000 فدان ببحيرة مريوط لنقل سوق "الحضرة" ديوان عام محافظة الاسكندرية
كتبت هند مختار

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نفت محافظة الإسكندرية ما تردد من أنباء بشأن اعتزام المحافظة ردم حوض الـ 1000 فدان ببحيرة مريوط استعداداً لنقل سوق "الحضرة" للخضار والفاكهة به،  مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول اعتزام المحافظة ردم حوض الـ 1000 فدان ببحيرة مريوط استعداداً لنقل سوق "الحضرة" للخضار والفاكهة به، مُوضحةً أن سوق "الحضرة" سيتم نقله إلى منطقة "أم زغيو" التابعة لحي العجمي، وذلك استكمالاً لمشروع تطوير محور المحمودية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.

وأشارت المحافظة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى أنها قامت بنقل السوق إلى المنطقة اللوجيستية الجاري تنفيذها بمنطقة "أم زغيو" التابعة لحى العجمى، لافتةً إلى أنه تم تخصيص مكان هذه المنطقة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 9 الصادر بجلسة 23-5-2018، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء ونقل سوق الخضار والفاكهة.


سوق الحضرة

مجلس الوزراء

تقرير الشائعات

الاسكندرية

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