التنظيم والإدارة يصدر الكتاب الدورى للتدريب للعام المالى الحالى ويرسله للوحدات الحكومية

كتبت - هبة حسام

أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2019 بشأن القواعد المنظمة للنشاط التدريبى لوحدات الجهاز الإدارى للدولة للعام المالى 2019 / 2020، وأرسله إلى الوحدات الحكومية.

وقال الدكتور صالح الشيخ، إن الجهاز أعد الكتاب الدورى للتدريب بمناسبة صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 2019 وما تضمنه بالمادة الثانية عشرة من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحاليه من عدم الصرف على مكافأة التدريب بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) و تكاليف البرامج التدريبية الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) الا بموافقة وزير المالية، وحيث صدر قرار وزير الماليه رقم 451 لسنة 2019 بالتفويضات في بعض الاختصاصات المتعلقة بتنفيذ موازنة السنة المالية 2019/2020 متضمنا في الماده الثانيه منه تفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الموافقة على الصرف من اعتمادات التدريب (مكافآت التدريب بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" وتكاليف البرامج التدريبية بالباب الثاني "شراء السلع والخدمات") المدرجة بموازنات الجهات الإدارية للدولة، وبناء على موافقة رئيس الجهاز تقوم كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة بتنفيذ برامجها التدريبية.

وأضاف أنه وفقا للكتاب الدورى يتعين على الوحدات الحكومية موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالبرامج التدريبية المزمع تنفيذها موزعة علي مرحلتين للعام المالى 2019/2020 وفقا للقواعد المنظمة للنشاط التدريبى، والتى وردت فى هذا الكتاب، كما ينبغى عليها موافاة الجهاز بمشروعات الخطط التدريبية للعام المالى 2020/2021 فى موعد غايته نهاية شهر فبراير 2020 .

وتضمن الكتاب قواعد صرف الاعتمادات المالية للتدريب للعام المالي الجارى، وأيضا القواعد الخاصة بإعداد مشروع الخطة التدريبية للعام المالى المقبل، بالإضافة إلى ضوابط اختيار المدربين وفقا لكل برنامج تدريبى، والنماذج التى ينبغى على الوحدات الحكومية إرسالها للجهاز ومنها سجل المدربين عن العام المالى الحالى، ومقترح تصميم برنامج تدريبى وحصر الاحتياجات التدريبية للعام المالى المقبل ونماذج إعداد مشروعات الخطط للعام المالي المقبل.