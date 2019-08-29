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التموين: فتح أسواق خارجية جديدة مع الامارات وتطوير الشركات المنتجة للسلع الغذائية

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:22 ص
التموين: فتح أسواق خارجية جديدة مع الامارات وتطوير الشركات المنتجة للسلع الغذائية جانب من توقيع البروتوكول
كتب مدحت وهبة

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وقعت شركة الدلتا للسكر احدى الشركات الحكومية  بروتوكول تعاون مع  شركة الوحدانية للتجارة العامة إحدى كبرى الشركات الإماراتية  وذلك  تتفيذ لخطة الدولة بتطوير الشركات المنتجة للسلع الغذائية ورفع كفاءتها وتأهيلها لسد حاجه الاسواق المحلية من منتجات السلع الأساسية ،وكذلك التصدير.

يستهدف البروتوكول الى توطيد  أطر التعاون التجارى والإستفادة من الإمكانيات التجارية والتسويقية والتصنيعية لكل من الجانبين، مما يساهم فى رفع القدرات الإنتاجية والتسويقية والتصديرية لمنتجات شركة الدلتا للسكر  .

وقع البرتوكول عن  الجانب المصرى  الدكتور  أحمد أبو اليزيد  رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب  لشركة الدلتا  للسكر وعن  الجانب الإماراتى  بدر راشد البلوشى المدير المفوض  لشركة الوحدانية للتجارة العامة  وبحضور يوسف بن حاتم البلوشى عضو مجلس الادارة .

يأتى ذلك انطلاقا من مبدأ التعاون بين دولتى الامارات العربية المتحدة  وجمهورية مصر العربية فى توطيد التعاون التجارى والاستثمارى بين الدولتين الشقيقتين فى ظل المناخ الميسر للبلدين سواء على المستوى الصناعي أو التجارى لما تشهده البلدين كنقطة انطلاقة للتجارة العالمية وما تشهده البلدين من مرونة تتعلق بكافة التدابير لزيادة القرص الاستثمارية الصناعية والتجارية للبلدين بجميع دول العالم.

وصرح الدكتور  أحمد أبو اليزيد  رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب  لشركة الدلتا  للسكر احدى الشركات الحكومية  ، أن  توقيع البرتوكول مع الجانب الاماراتى سيعمل على تحقيق طفرة كبيرة  فى فتح أسواق جديدة  كنقطة انطلاق للتجارة العالمية ،فى ظل ما تشهده البلاد من تطور ورفع كفاءة المصانع الحكومية الخاصة بالمنتجات الغذائية والسلع الاستراتيجية، كما أن الشركة الدلتا للسكر  هى احدى الشركات القومية  التى تنفرد بانتاج "سكر المكعبات"  على مستوى الشرق الأوسط  بتقنيات حديثه  ،حيث يتم انتاجه بأشكال  مختلفة وفقا لأحدث النظم الصناعية والعالمية  للمنافسة فى الأسواق المحلية والخارجية .
 
من جانبه أوضح  بدر راشد البلوشي المدير المفوض  لشركة الوحدانية للتجارة العامة أن  توقيع  هذا  البرتوكول ، سيعزز  التعاون مع الجانب مصرى  ممثلا فى شركة الدلتا للسكر نظرا لما تتمتع به الشركة من مقومات وقدرة إنتاجية كبيرة وجودك عالية فى المنتجات مما سيعمل على توطيد التعاون الاستثمارى والتجارى بين البلدين .

يأتى ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا  بتطوير المصانع التابعة للدولة  المنتجة للسلع الغذائية ورفع قدرة انتاجها ضمن خطة تطوير متكاملة وإضافة قيمة مضافة للمنتجات حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية .

كانت شركة الدلتا للسكر شهدت فى الفترة الاخيرة انطلاقة كبيرة ورفع القدرة  الإنتاجية ، وقام وزير التموين  بافتتاح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ بعد رفع كفاءة طاقة  تشغيل المصنع  من 14 الف طن بنجر الى 20 الف طن بنجر يوميا وإنتاج اكثر من 3 آلاف طن سكر أبيض سائب  يوميا ، كما تعمل  الشركة  بكفاءة  إنتاجية تصل الى  انتاج 350 الف طن سكر  وكذلك  قدرتها  التكريرية  300 ألف طن سكر تكرير وتنتج سنويا ما يقرب من 140 ألف طن "تفل بنجر" جاف يستخدم فى صناعة الأعلاف وكذلك انتاج ما يقرب من 130 الف طن مولاس ويتم تصدير 85% من المنتجات الثانوية الى الخارج .
 

جانب من توقيع البروتوكول (1)
جانب من توقيع البروتوكول (1)

 

جانب من توقيع البروتوكول (2)
جانب من توقيع البروتوكول (2)

التموين

شركة السكر

أسواق خارجية جديدة مع الامارات

تصدير منتجات المولاس وتفل البنجر

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