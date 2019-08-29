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"التعليم": نسعى لإضافة مدارس فنية تكنولوجية متخصصة فى الذهب

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:07 ص
"التعليم": نسعى لإضافة مدارس فنية تكنولوجية متخصصة فى الذهب برنامج "مساء dmc"
كتب محسن البديوى

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أشاد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفنى، بالمجمع التكنولوجى، وقال إنها تجربة رائدة بدأت منذ فترة، ولديهم معامل مميزة ومناهج متطورة على غرار إحدى المؤسسات البريطانية.

وقال "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامى رامى رضوان، : "نركز على اكتساب المهارات العملية التى تنتج الفنى المؤهل للمصانع وهذا الامر مهم جدا لتلبية احتياجات المستثمرين فى ظل التقدم التكنولوجى الكبير، والصناعة فى المستقبل ستكون تصنيع وإنترنت".

وتابع: "مدراس التكنولوجيا التطبيقية بها معاملهم على مستوى راقى جدًا، ونسعى لإضافة مدارس تكنولوجية فى مجال صناعة الذهب والماس".

 

 

 

 

 


محمد مجاهد

المدارس الفنيه

الذهب

الالماظ

مساء دى ام سى

التلفزيون

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