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للعام الدراسى الجديد..

التعليم تعلن نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:56 م
التعليم تعلن نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى الجديد 5019،2020، حيث يستطيع الطالب معرفة نتيجته من خلال الدخول على الرابط التالى.

http://result.exls.emis.gov.eg/

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهت من اختيار الطلبة الملتحقين بالصف الأول الثانوى بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى الجديد، 2019،2020، بعد أن انتهى المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى من تصحيح الامتحان الإلكترونى الذى عقد للطلاب خلال الفترة الماضية.

ويهدف إنشاء مدارس المتفوقين إلى رعاية المتفوقين في العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملى في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات؛ لإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدى، وإكساب الطلاب مهارات التعلم.

 





 


التربية والتعليم

مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

مدرسة بنى سويف فى العلوم والتكنولوجيا

دخول مدارس المتفوقين الخدمة الدراسية

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