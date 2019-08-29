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التعليم تختار الطلاب الملتحقين بمدارس المتفوقين للعام الدراسى الجديد

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:14 ص
التعليم تختار الطلاب الملتحقين بمدارس المتفوقين للعام الدراسى الجديد وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من اختيار الطلبة الملتحقين بالصف الأول الثانوى بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى الجديد، 2019،2020، بعد أن انتهى المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى من تصحيح الامتحان الإلكترونى الذى عقد للطلاب خلال الفترة الماضية.

وقالت مصادر مسئولة، لـ" اليوم السابع"، إن نتيجة الطلاب جاهزة للإعلان ومن المقرر أن يتم وضعها على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس على أن يبدأ الطلاب الناجحين فى استكمال أوراق تقدمهم للمدارس الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر، أنه تم اختيار قرابة 2000 طالب وطالبة يتم توزيعهم على 15، مدرسة للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بعدة محافظات.

ويهدف إنشاء مدارس المتفوقين إلى رعاية المتفوقين في العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملى في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات؛ لإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدى، وإكساب الطلاب مهارات التعلم.


التربية والتعليم

مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

مدرسة بنى سويف فى العلوم والتكنولوجيا

دخول مدارس المتفوقين الخدمة الدراسية

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