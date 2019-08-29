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التعليم العالى: 76 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:14 ص
التعليم العالى: 76 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن تنسيق إلكترونى أرشيفية
وائل ربيعى

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أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق، أن عدد طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق الذين سجلوا رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق بلغ 76 ألف طالب حتى الآن.

وبدأ 84872 طالبا بواقع 63318 بالشعبة العلمية و21554 بالشعبة الأدبية، من باقى الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، تنسيق المرحلة الثالثة بتنسيق 2019، بعد الانتهاء من تحويلات تقليل الاغتراب وإعلان نتيجتها الخميس الماضى.

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أعلنت بدء تنسيق باقى الطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة 2019 ضمن أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق بحد أدنى 50 % للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المتخلفين عن مرحلتى التنسيق الأولى والثانية.


المرحلة الثالثة للتنسيق

تنسيق ٢٠١٩

الثانوية العامة

مكتب التنسيق

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