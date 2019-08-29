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التعليم العالى: 167 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:27 ص
التعليم العالى: 167 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق
وائل ربيعى

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أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 167 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء يوم السيت الموافق 31 أغسطس الجاري.

وأضاف عطا أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.

وأشار إلى أنها تعد خطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني حيث تعد امتداد لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال اكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق احدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي  بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

جدير بالذكر أن تنسيق الشهادات الفنية بدأ السبت الماضى، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء يوم السبت الموافق 31 أغسطس الجاري.


تنسيق 2019

تنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى

مكتب التنسيق

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