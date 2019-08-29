التضامن :وصول خدمات مشروع "سكن كريم " لـ 70 ألف أسرة فقيرة

كتب مدحت وهبة

استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى تقريراً عن أعمال وإنجازات برنامج " سكن كريم " حتى يوليو 2019 حيث أكد التقرير أنه تم تأهيل وإنشاء أسقف 3897 منزلا للأسر الأولى بالرعاية بقرى بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر ، كما تم تنفيذ 6437 وصلة منزلية لمياه الشرب و 1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا و تم تنفيذ 5592 وصلة خارجية للصرف الصحي بقرى بمحافظات المنيا و سوهاج و قنا و 1370 وصلة صرف صحي داخلية بسوهاج و 3800 وصلة صرف صحي داخلية بقنا بإجمالي تمويل حوالي 100 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي و مساهمة الجمعيات الأهلية الشريكة



وأوضح التقرير ، أنه تم تنفيذ 51466 وصلة صرف صحي خارجية بالمحافظات الخمس من تمويل وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وإحدى الجمعيات الأهلية بتمويل إجمالي 217 مليون جنيه، ووفقاُ للتقرير فقد تم تأهيل 2295 منزلا في 107 قرية بالمحافظات الخمس بتمويل إجمالي 100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف، أيضاً تم التنفيذ بواسطة الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وفروعه بجنوب و وسط و شمال الصعيد بعد إجراء البحث الميداني لتحديد المستفيدين والمنازل التي سيشملها التأهيل بالمحافظات الخمس بواسطة مؤسسة مصر الخير بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز و الوحدات المحلية المعنية



وقالت وزيرة التضامن، أن إجمالي عدد الأسر التي تم أو جاري تنفيذ الخدمات المستهدفة لها من تمويل البرنامج و المصادر الأخرى المساندة في القرى الأكثر احتياجا في المحافظات الأصلية المستهدفة، بلغ حتى تاريخه أكثر من 70000 أسرة ، مؤكدة أن نسبة الإنجازات المتحققة بلغت بالمحافظات المستهدفة بمقارنة المستهدف بالخطة المبدئية حتى يوليو 2019 ما يلي : تأهيل المنازل و الأسقف128 %، وصلات مياه الشرب 135 % ،وصلات الصرف الصحي 85 %، إجمالي التدخلات 91 %، عدد الأسر المستفيدة حوالي 100 %، وعدد القرى المستفيدة بلغ أكثر من 200 قرية



من ناحية أخرى أوضح المهندس محمد هاشم ، مستشار وزير التضامن الاجتماعى للأشغال العامة أن إجمالي التدخلات 69687 تدخلا بإجمالي تمويل 417 مليون جنيه تشمل تسقيف و تأهيل 6192 منزلا بتمويل حوالي 160 مليون جنيه و توصيل 6437 وصلة مياه بتمويل حوالي 15 مليون جنيه و تنفيذ 57058 وصلة منزلية للصرف الصحي بتمويل 242 مليون جنيه





وأضاف هاشم ، أنه تم أيضا الانتهاء من تأهيل 880 منزلا بتمويل 35 مليون جنيه في 31 قرية في 19 مركزاً بست محافظات هي سوهاج والمنيا والشرقية وأسوان والفيوم وبني سويف ضمن بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة بالم هيلز وجمعية الأورمان مناصفة بين الشركة والجمعية، كما تم تفعيل بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسستي ساويرس للتنمية الاجتماعية ومصر الخير لتأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية بخمس قرى مختارة بمحافظة سوهاج بإجمالي تمويل مخطط 13 مليون جنيه ، حيث تم تنفيذ تأهيل 79 منزلا بقريتي خارفة المنشأة وروافع العيساوية و إسناد تأهيل 43 منزلا بقرية ثالثة بسوهاج بتكلفة تزيد عن 5 ملايين جنيه لافتا الو أن إجمالي التدخلات 70689 مشروعاً تشمل تأهيل و تسقيف 7194 منزلا و توصيل 6437 وصلة مياه شرب و تنفيذ 57058 وصلة منزلية للصرف الصحي



وأشار هاشم ، إلى أن المرحلة الأولى من برنامج سكن كريم بدأت في بداية عام 2018 وتستهدف توفير خدمات الصرف الصحي و مياه الشرب و أسقف المنازل لحوالي 70 ألف أسرة من واقع قاعدة بيانات الأسر المسجلة ببرنامج تكافل وكرامة بمحافظات المنيا و أسيوط و سوهاج و قنا و الأقصر وشملت الخطة المبدئية لمكونات المرحلة الأولى من البرنامج أنشطة بتمويل حوالي 550 مليون جنيه في 27 قرية في 17 مركزا بالمحافظات الخمس وهي القرى التي يوجد بها شبكات عامة للصرف الصحي



ولفت هاشم ،إلي أنه تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات و الجمعيات الأهلية و الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي و شركاتها التابعة بالمحافظات المعنية و الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية و فروعه بالصعيد وتم تنفيذ بعض مكونات البرنامج بتمويل 80 % من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية و 20 % من الجمعيات الأهلية الشريكة



















